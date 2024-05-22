محاولاتٌ للنصب والاحتيال على ضيوف الرحمن وتهريب مواد مخدّرة.. جُناة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ ووافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية في مكة المكرّمة، قاما بترويج حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية البنجلاديشية قام بالتحرُّش بامرأة.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في مكة المكرّمة على وافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية؛ قام بالترويج لحملات حج وهمية ومضللة عبر منصات التواصل؛ تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
وفي تبوك، تمّ القبض على مواطنٍ قام بإطلاق النار في الهواء بمكان عام معرّضاً حياته والآخرين للخطر.
وألقت القوات الأمنية بمكة المكرّمة القبض على مواطنٍ قام بالترويج في مركبةٍ يستقلها على طريق الليث - عسير 2982 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، كما تمّ القبض على مواطنٍ في الرياض؛ قام بإطلاق النار في الهواء بمكانٍ عام معرّضاً حياته والآخرين للخطر.