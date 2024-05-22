محاولاتٌ للنصب والاحتيال على ضيوف الرحمن وتهريب مواد مخدّرة.. جُناة في قبضة رجال الأمن

وألقت القوات الأمنية بمكة المكرّمة القبض على مواطنٍ قام بالترويج في مركبةٍ يستقلها على طريق الليث - عسير 2982 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، كما تمّ القبض على مواطنٍ في الرياض؛ قام بإطلاق النار في الهواء بمكانٍ عام معرّضاً حياته والآخرين للخطر.