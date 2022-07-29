الإثنين.. نيوم تُقيم معرضًا لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين" بجدة

ويبدأ المعرض في الأول من أغسطس القادم ويستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته، لينتقل بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية ومن ثم العاصمة الرياض، حيث يمكن حجز التذاكر، التي ستكون جميعها مجانية، عبر تطبيق "هلا يلا" للفعاليات من خلال الرابط التالي: https://halayalla.com/sa-ar/experiences/jeddah/ .