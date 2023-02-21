"المساحة الجيولوجية" تُنظم فعاليات تحاكي تراث الوطن المجيد

نظمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الفعاليات الداخلية لمنسوبيها؛ لتحاكي تراث الوطن المجيد، تحت عنوان: "يوم بدينا.. ثلاثة قرون من رفعنا الراية" بمقرها الرئيس في مدينة جدة.
جاء ذلك برعاية الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمكتب جدة.
وتضمنت الفعاليات عددًا من الأنشطة التاريخية التي تحاكي ماضينا التليد وتسلط نظرة تاريخية على الدولة السعودية الأولى والثانية، وبعض الشواهد التاريخية المؤثرة في بنائها.
كما تضمنت التعريف بمراحل البناء في الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وإبراز مراحل النهضة التي شهدتها منذ عهد المؤسس، وصولًا إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وشهدت تنظيم نشاط تواصل داخلي تحت مسمى "نمشي ونتحاور"؛ لتعزيز قنوات الحوار عبر لقاء مباشر ما بين المسؤول والموظف لتبادل الأحاديث بشكل ودي في جميع المجالات الاجتماعية والحياتية والعملية وكذلك الأدوار والمهام والمسؤوليات وتبادل الآراء والأفكار.
يُذكر أن هذه الفعاليات جاءت في إطار حرص قيادة الهيئة ومنسوبيها على الاحتفال والتفاعل مع المناسبات والأيام الوطنية التي تتواءم مع رسالتها وأهدافها، كـ"يوم التأسيس" الذي اعتمدته القيادة الرشيدة احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية، وما أرسته من الوحدة والأمن والاستقرار والمحافظة على مفاهيم الوحدة الوطنية، والتلاحم، والتنوع والتسامح، والتعايش بين أطياف المجتمع.