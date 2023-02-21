"المساحة الجيولوجية" تُنظم فعاليات تحاكي تراث الوطن المجيد

يُذكر أن هذه الفعاليات جاءت في إطار حرص قيادة الهيئة ومنسوبيها على الاحتفال والتفاعل مع المناسبات والأيام الوطنية التي تتواءم مع رسالتها وأهدافها، كـ"يوم التأسيس" الذي اعتمدته القيادة الرشيدة احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية، وما أرسته من الوحدة والأمن والاستقرار والمحافظة على مفاهيم الوحدة الوطنية، والتلاحم، والتنوع والتسامح، والتعايش بين أطياف المجتمع.