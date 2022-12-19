واشنطن.. الملحقية السعودية الثقافية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وأفاد، أن الفعالية شملت إقامة معرض فني يبرز الخطوط العربية ويشتمل على ثلاثة أجنحة، يضم كل جناح عديداً من الصور للكلمات العربية والأحرف الأبجدية في اللغة العربية، إلى جانب جناح يشتمل على بعض المعلومات عن اللغة العربية وتاريخها.