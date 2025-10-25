فرصة عقارية في مزاد خام لوجيستيك

اعلنت شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "خام لوجيستيك" وذلك يوم الاثنين 2025-11-3 حضورياً في قاعة التخصصي وإلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.
ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في الاستثمار ، إذ يتميز العقار المطروح بكونه أرضًا خامًا تبلغ مساحتها 1,000,000 مترًا مربعًا، مع تنوع في الاستخدامات المستقبلية تشمل الصناعي والمستودعات والسكني الخفيف، إلى جانب موقعه الحيوي الذي يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن أرض قابلة للتطوير بعوائد واعدة ، كما يتمتع العقار بميزة إضافية كونه خارج حدود رسوم الأراضي البيضاء.
كتيب المزاد: https://bit.ly/4hkbQBv
كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:
0538883027 - 0552204959 – 920003566