فرصة عقارية في مزاد خام لوجيستيك

ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في الاستثمار ، إذ يتميز العقار المطروح بكونه أرضًا خامًا تبلغ مساحتها 1,000,000 مترًا مربعًا، مع تنوع في الاستخدامات المستقبلية تشمل الصناعي والمستودعات والسكني الخفيف، إلى جانب موقعه الحيوي الذي يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن أرض قابلة للتطوير بعوائد واعدة ، كما يتمتع العقار بميزة إضافية كونه خارج حدود رسوم الأراضي البيضاء.