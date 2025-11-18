الدهمشي: زيارة ولي العهد للولايات المتحدة ترسّخ الشراكات وتعزّز دور المملكة عالميًا

وبيّن أن المملكة تعمل على تعزيز قدراتها الاقتصادية والتقنية، وفتح آفاق استثمارية جديدة، بما يتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030، خاصة مع استخدام ولي العهد دبلوماسية حديثة تعتمد على الشفافية والرسائل المباشرة، للحضور السعودي في النقاشات العالمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تبرز مثالًا واضحًا على الدبلوماسية الوقائية، حيث تُناقش الملفات الحساسة قبل أن تتحول إلى أزمات، من خلال فتح قنوات تواصل أوسع مع واشنطن، وتقديم حلول عملية للملفات الإقليمية، وتعزيز دور السعودية في استقرار المنطقة.