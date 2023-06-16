45 يومًا مع "موسم الغبرة".. موعده ومناطقه وقوة رياحه يبرزها "الحصيني"

كشف الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن تسمية "موسم الغبرة" تُطلق من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة على الرياح الموسمية التي تتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو 45 يومًا تزيد أو تقل.