جمعية حقوق الإنسان: السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص نقلة حقوقية مهمة

وأضاف: يشمل ذلك على وجه الخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة العنصرية في العمالة والمهن، بما يعزز حقوق الإنسان في العمل ويدعم الحق في المساواة ويقضي على أي التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، وهو من متطلبات التنمية الأساسية.