"طيران الرياض".. خطوة طموحة لتحقيق مركز الطيران في منطقة الشرق الأوسط

كما عَمِلت على تعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص داخل القطاع، وتدريب الموظفين السعوديين ليكونوا قادة في هذا القطاع، وزيادة عدد الخطوط الدولية التي تستخدم مطارات المملكة، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات تحقيقًا لهدف استقبال عدد أكبر من المعتمرين.