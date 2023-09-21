مطار البحر الأحمر الدولي يستقبل أولى رحلاته من الرياض

ومن المقرَّر أن يتم العمل على توسعة مطار البحر الأحمر لاستقبال الرحلات الدولية اعتبارًا من العام المقبل، بالإضافة للعمل على افتتاح المزيد من منتجعات شركة البحر الأحمر الدولية التي ستستقبل زوارها ضمن المرحلة الأولى.