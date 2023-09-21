مطار البحر الأحمر الدولي يستقبل أولى رحلاته من الرياض

استقبل مطارُ البحر الأحمر الدولي، اليوم، باكورةَ رحلاته برحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية في المدرج الجديد بمطار البحر الأحمر الدولي قادمة من الرياض، لتكون هذه الرحلة أول رحلة تهبط في هذا المطار.
وستضيف "الخطوطُ السعودية" وجهةَ "مطار البحر الأحمر الدولي" إلى جدول رحلاتها، بواقع رحلتين في الأسبوع يومَي الخميس والسبت؛ حيث تستغرق الرحلةُ من "مطار الملك خالد الدولي" في الرياض، وصولًا لـ"مطار البحر الأحمر الدولي"؛ أقلَّ من ساعتين.
ومن المقرَّر أن يتم العمل على توسعة مطار البحر الأحمر لاستقبال الرحلات الدولية اعتبارًا من العام المقبل، بالإضافة للعمل على افتتاح المزيد من منتجعات شركة البحر الأحمر الدولية التي ستستقبل زوارها ضمن المرحلة الأولى.
يذكر أن شركة البحر الأحمر الدولية أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية السعودية و"daa International"، والشركة المشغّلة لـ"مطار البحر الأحمر الدولي"، وبموجب الاتفاقية تصبح "الخطوط السعودية" أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي "RSI".