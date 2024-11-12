أمير المدينة المنورة يوجّه باعتماد المقر الحالي لمزاد الإبل في محافظة الحناكية ليكون مقرًا دائمًا

وأشار الطريسي إلى ارتباط الإبل بالمدينة المنورة منذ عهد الرسول -عليه أفضل الصلاة والتسليم-، مستشهدًا بعدد من القصص التاريخية. ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا حول حمى الملك عبدالعزيز في محافظة الحناكية، ودور الإبل في توحيد البلاد، وتحدث خلال العرض المرئي عدد من كبار السن عن ارتباط الإبل بحياتهم الاجتماعية قديمًا، كونها من أهم عناصر التراث والثقافة الوطنية.