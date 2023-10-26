برعاية خادم الحرمين.. "الحج والعمرة" تنظم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة مطلع 2024

ويُشار إلى أن عدد الزوار للمؤتمر العام الماضي وصل إلى أكثر من 100 ألف زائر كان من بينهم 83 وزيرًا ورئيس وفد، في حين بلغت عدد الجهات المشاركة فيه 360 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب عقد أكثر من 200 اتفاقية في مجال الحج والعمرة والزيارة.