سجى عارف.. أول سعودية تحصد مرتبة الشرف الأولى في مستقبل الإعلام

حصلت الدكتورة سجى بنت علي عارف على إشادة علمية لافتة خلال جلسة مناقشة رسالتها للدكتوراه، التي شارك فيها الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال ورئيس قسم الصحافة السابق بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
وجاءت مناقشة الرسالة التي حملت عنوان:
العوامل المؤثرة على مستقبل المؤسسات الصحفية والإعلامية السعودية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2025 وحتى 2035م.
وأعلن المحكمون أن الدكتورة سجى بنت علي عارف هي أول سعودية تحصل على مرتبة الشرف الأولى مع توصية بتبادل الرسالة بين الجامعات عن دراسة تستشرف مستقبل الصحافة والإعلام وتتناول الرؤية السعودية 2030 والذكاء الاصطناعي في الإعلام بشكل موسّع.
من جهتة، وأكد الدكتور شريف اللبان أن ما يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوطنه هو أمر غير مسبوق، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم في المملكة يعد معجزة بكل المقاييس بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله".
وقال الدكتور اللبان أن العديد من الدول قدمت رؤاها التنموية وفق نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلا أن أنجح هذه الرؤى هي رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لأنها – على حد وصفه – “وضعت خططا وآليات واضحة للتنفيذ، ومؤشرات قياس دقيقة تحقق أهدافها.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 نقلت السعودية نقلة نوعية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مشيدا بالاستراتيجيات الإعلامية التي قُدمت ضمن الرؤية لدعم وتطوير المجال الإعلامي السعودي.
وعد اللبان رسالة الدكتورة سجى من الرسائل العلمية المهمة، في ظل ما وصفه بـ”التلاقح العلمي المتجذر” بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيدًا بما يقدمه الباحثون والباحثات السعوديون في الجامعات المصرية خلال السنوات الأخيرة في مختلف التخصصات.
وأشار اللبان إلى أن العلاقات بين السعودية ومصر متجذرة ولها أصول عميقة بين الشعبين، تتجلى في التصاهر والنسب والدين واللغة ووحدة الصف العربي، مؤكدًا أن البلدين يشكلان ميزان القوة في العالمين العربي والإسلامي.