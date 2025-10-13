جميل لرياضة المحركات تتوّج بإنجازين تاريخيين عالميًا

بصفتها الفريق السعودي الأول والوحيد، توّجت جميل لرياضة المحركات بإنجازين تاريخيين، بحصولها على المركز الثاني في سباق اليوم الثاني ضمن سلسلة سباقات “إكستريم إي”، والمركز الأول في النسخة الأولى من كأس العالم “إكستريم إتش” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وهي أول سلسلة سباقات في العالم بسيارات تعمل بالهيدروجين.
ويُجسّد هذا الإنجاز التزام جميل لرياضة المحركات بدعم مسيرة رياضة المحركات المستدامة، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية في هذا المجال المتطور.
وبهذا النجاح، تستمر رحلة جميل لرياضة المحركات بطموح وعزيمة نحو المستقبل، تأكيدًا على رؤيتها في الريادة والابتكار في عالم رياضة المحركات.