جميل لرياضة المحركات تتوّج بإنجازين تاريخيين عالميًا

بصفتها الفريق السعودي الأول والوحيد، توّجت جميل لرياضة المحركات بإنجازين تاريخيين، بحصولها على المركز الثاني في سباق اليوم الثاني ضمن سلسلة سباقات “إكستريم إي”، والمركز الأول في النسخة الأولى من كأس العالم “إكستريم إتش” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وهي أول سلسلة سباقات في العالم بسيارات تعمل بالهيدروجين.