مهرجان الرياض للمسرح يختتم فعاليّاته الثقافية

واعتبر البازعي أن المسرح السعودي ينطلق انطلاقة جديدة لم يكن مصدرها الأساس هيئة المسرح والفنون الأدائية وإنما الفرق المسرحية التي ستنشأ من هذا المهرجان فصاعدًا، مشيرًا إلى أن هناك فائزًا لم يذكر أمام لجنة التحكيم وهو الجمهور الذي تمثل في حضوره بتلك الدرجة من المواكبة والحرص كذلك على حضوره للجلسات النقدية التي اعتادت المهرجانات أن تكون فقيرة بالحضور بينما رأينا في مهرجان الرياض للمسرح أن هناك ازدحامًا على المقاعد التي وفرت.