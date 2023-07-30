مشاركات منوعة ومميزة.. اختتام فعاليات مهرجان التمور والعسل بمحافظة الجموم

وتابع: من أهم أنواع التمور المنتجة في المحافظة: (المتلبن، والمشوك، إلبان، سلج، سكري، روثانا، برحي)، ومن مهام مكتب الوزارة بالمهرجان؛ التأكد من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري؛ وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء؛ وذلك حفاظًا على صحة المستهلكين.