أكثر من 2.5 مليون مستفيد من برامج سقيا الماء بمكة منذ بدء رمضان

وأشار "بن درهم" إلى أن الدعم والرعاية التي تتلقاها جمعية سقيا تعد أمراً مشجعاً ومحفزاً لمواصلة مسيرة عطاءها التي بدأت منذ 5 أعوام، حيث حيث تجاوز مستفيديها خلال الأيام الماضية من رمضان مليونين ونصف مستفيد، منوهاً بدعم المتبرعين لأنشطة الجمعية المتخصصة في سقيا الماء للفئات المستهدفة وتوعية المجتمع بالترشيد في إستهلاكه، وصيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية، ونوه بتنفيذ برنامج "سقيا المعتمرين" منذ مطلع شهر رمضان بالتعاون مع منصة إحسان، حيث كشف عن استفادة 1.123.360 من ضيوف الرحمن وكذلك 1.399.172 مستفيدًا من برامج سقيا الأربطة ودور الأيتام والمواقيت المكانية والمراكز الصحية، والمساجد والمعتمرين والجمعيات الخيرية، ومغاسل الأموات.