شراكة بين شركة أكاديمية الجزيرة العالمية وجمعية فكرة لتطوير المواهب والإبداع

وقّعت شركة أكاديمية الجزيرة العالمية اتفاقية مع جمعية فكرة لتنمية الموهبة والإبداع؛ لتأطير مجالات التعاون، والتي تهدف إلى تأهيل مستفيدي برنامج التهيئة للمسابقات الدولية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أكاديمية الجزيرة العالمية الدكتور عبدالعزيز بن محمد العواد، والمدير التنفيذي لجمعية فكرة الأستاذ هاني علي جدعان العنزي.
تهدف الاتفاقية إلى تطوير قدرات الكوادر البشرية من مستفيدي الجمعية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمشاركة في المسابقات الدولية في مجالات متعددة، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والتطويرية.
وشملت مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية على برامج اللغة الإنجليزية وبرنامج الوعي الذاتي والتخطيط الشخصي وكذلك المفاهيم الأساسية والمتقدمة للتحول الرقمي والاحتراف التصميمي عبر هيئة تدريس متخصصة وذات خبرات عالية في تلك المجالات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكاديمية الجزيرة الدكتور عبدالعزيز بن محمد العواد: تأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الشركة الهادفة إلى توسيع بناء شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات في مجالات الإبداع وتنمية المواهب ودعم الابتكار، وفق خطط مدروسة تهدف إلى المساهمة في دعم السوق السعودي بكوادر وطنية ذات أفكار إبداعية خلاقة في مجالات متنوعة.
وأضاف الدكتور "العواد": كما سوف تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز ودعم الحراك الوطني في مجالات التحول الرقمي، في إطار الدور الحيوي الذي توليه "رؤية السعودية 2030" لأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وختم الدكتور "العواد" حديثه بالقول: جاءت هذه الاتفاقية بما يتواءم مع نشاط كل جهة، وبما يخدم مصلحة المتدربين من الشباب السعودي؛ بهدف تحسين مهاراتهم في مجالات عدة.
وبدوره، عبّر المدير التنفيذي لجمعية فكرة الأستاذ هاني علي جدعان العنزي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة أكاديمية الجزيرة العالمية، مشيرًا إلى أنها سوف تعود بالنفع الكبير على مستفيدي الجمعية للمشاركة في المسابقات الدولية.
وأضاف: إن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار خطة الجمعية التي تتبنّاها؛ بهدف عقد التحالفات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء ضمن خطتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى التحالف الاستراتيجي مع الكيانات والخبرات التدريبية لرفع مستوى المستفيدين من الجمعية بمختلف المجالات.