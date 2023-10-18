شراكة بين شركة أكاديمية الجزيرة العالمية وجمعية فكرة لتطوير المواهب والإبداع

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكاديمية الجزيرة الدكتور عبدالعزيز بن محمد العواد: تأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الشركة الهادفة إلى توسيع بناء شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات في مجالات الإبداع وتنمية المواهب ودعم الابتكار، وفق خطط مدروسة تهدف إلى المساهمة في دعم السوق السعودي بكوادر وطنية ذات أفكار إبداعية خلاقة في مجالات متنوعة.