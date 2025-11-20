انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء على أمازون السعودية مع آلاف العروض الحصرية والخصومات اليومية وبتوصيل سريع

وتعود تخفيضات الجمعة البيضاء، لتمنح العملاء تجربة تسوق مليئة بالتشويق، من خلال عروض فلاش اليوميةFlash Deals ، من 8:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً، وتقدم خصومات مميزة لمدة ساعتين فقط، تشمل منتجات مختارة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، مع توصيل سريع في نفس اليوم أو في اليوم التالي للطلبات المؤهلة. بينما يقدم متجر بازار، عروض جذابة وبأسعار منافسة على أحدث منتجات الموضة، والديكور، والإكسسوارات العصرية، مع خصم إضافي بنسبة 50% على قيمة المشتريات، باستخدام الكود BWF50 عبر التطبيق أو الرابط www.amazon.sa/bazaar.