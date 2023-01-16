45 متحدثًا من 30 دولة يشاركون في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني

يشارك أكثر من 45 متحدثًا ومتحدثةً من 30 دولة حول العالم، في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، خلال المدة من 23 - 25 يناير الجاري في نسخته الثانية "GTEL2023"، الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر 8 جلسات مختلفة، برعاية من وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، للحديث عن مستقبل التعليم وتوجهاته.