أمانة جدة تحقق كفاءة إنفاق بـ51.3 مليون ريال في مشاريع المشهد الحضري

حققت أمانة محافظة جدة كفاءة إنفاق بلغت 51.3 مليون ريال، خلال تنفيذ مشاريع تحسين المشهد الحضري للأرصفة وممرات المشاة ومواقف السيارات في المحافظة، بما أسهم في تخفيف العبء على الميزانية العامة، وفقًا لمنهجية قياس الأثر المعتمدة لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".
واستعرضت أمانة جدة تجربتها في تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري، وذلك خلال جلسة معرفية أقيمت في إطار مبادرة "معارف"، التي تهدف إلى نقل المعرفة الفنية وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات الحكومية في مجالات عمل "إكسبرو".
وتضمنت الجلسة عرض تجربة أمانة محافظة جدة في تنفيذ مبادرة تحسين المشهد الحضري للأرصفة وممرات المشاة ومواقف السيارات، واستهدفت رؤساء وأعضاء فرق كفاءة الإنفاق وموظفي الجهات الحكومية المعنيين بالتخطيط وإدارة المشاريع، إضافة إلى منسوبي الأمانات والبلديات.
وأكد المشرف العام على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في أمانة محافظة جدة، المهندس عمّار كاشقري، أن الأمانة تعمل على أخذ زمام المبادرة في استكشاف الفرص واستثمارها، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن الأمانة تعاملت بمرونة مع المتغيرات والتحديات الحديثة لإدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية، مع التركيز على سرعة الإنجاز ومراقبة الأداء.
وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على إنشاء وتشغيل الأرصفة وممرات المشاة فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف أعمال تحسين المشهد الحضري في الأحياء المستهدفة، ومعالجة التشوهات البصرية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات بما يسهم في تحقيق جودة الحياة ورفع مستوى رضا المستفيدين.
من جانبه، لخّص مدير إدارة دراسات الطرق والجسور في أمانة محافظة جدة، المهندس تركي القرني، المنهجية المتبعة في قياس أثر كفاءة الإنفاق من خلال تحليل البيانات التاريخية وتكاليف العقود القائمة، وإجراء المقارنات في حال استمرارية تقديم الخدمة، إلى جانب احتساب الأثر المالي ومنهجية احتساب المتر المربع لتنفيذ أعمال ممرات المشاة ومواقف السيارات.
وأشار إلى الخطوات الفنية لتحقيق كفاءة الإنفاق في مشاريع تحسين المشهد الحضري، والتي تشمل دراسة الوضع الراهن وتحليل العقود السابقة، وتحديد نطاق العمل والأحياء المستهدفة، واستمرارية تطبيق النموذج التشغيلي المبتكر، وتنفيذ أعمال الأرصفة والممرات والمواقف، والتشغيل والصيانة ومتابعة الأثر، إضافة إلى التوسع المستقبلي في أحياء إضافية أخرى.