أمانة جدة تحقق كفاءة إنفاق بـ51.3 مليون ريال في مشاريع المشهد الحضري

وأكد المشرف العام على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في أمانة محافظة جدة، المهندس عمّار كاشقري، أن الأمانة تعمل على أخذ زمام المبادرة في استكشاف الفرص واستثمارها، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن الأمانة تعاملت بمرونة مع المتغيرات والتحديات الحديثة لإدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية، مع التركيز على سرعة الإنجاز ومراقبة الأداء.