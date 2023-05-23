MBC تحتفل بإطلاق راديو (Loud FM) معلنةً ولادة أول إذاعة FM ترفيهية ناطقة بالإنجليزية

سبق – الرياض

احتفلت "مجموعة MBC" في العاصمة السعودية الرياض بإطلاق راديو "MBC Loud FM" معلنةً ولادة أول إذاعة FMترفيهية بمحتوى ناطق بالإنجليزية في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أقيم حفل الإطلاق في "أنغامي لاب – بوليفارد الرياض"، وذلك بحضور حشد من أهل الصحافة والإعلام ونجوم الفن والمجتمع والمؤثرين على وسائل التواصل، إضافة إلى عدد من كبار المعلنين والشركاء الإستراتيجيين لـ MBC، فضلاً عن وجوه المجموعة وعدد من مديريها التنفيذيين والإقليميين، وكوكبة من المدعوّين.

وفي مستهلّ الحفل، شدد الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC" سام بارنيت على أهمية المساحة التي يشغلها البث الإذاعي والبودكاست في عالم البث الرقمي في منطقتنا وكذلك حول العالم.

وأشار " بارنيت" إلى أن الأرقام الإحصائية توضح ما تحققه الإذاعة اليوم من مدى وصول منقطع النظير إلى الجمهور، حيث تصل النسبة إلى 93% في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأعلى بين مختلف وسائل الإعلام والتطبيقات الذكية والهواتف المحمولة، والأمر نفسه ينطبق على أوروبا بين مختلف الشرائح العمرية وخصوصاً الشباب.

وأضاف أن MBC Loud FM تتوجه اليوم إلى الشباب السعودي ومعه جمهور الشباب من المقيمين الأجانب على أرض المملكة، التواقين ليس فقط لسماع أحدث الأغنيات الغربية والعالمية بل للاستماع إلى محتوى شبابي حيوي ومتجدد يعكس ما تعيشه السعودية على مختلف الأصعدة.

بدوره أكّد زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في "مجموعة MBC" على حرص المحطة منذ إطلاقها على ضم مواهب وطاقات سعودية متميزة تتحدث الإنجليزية بطلاقة ضمن قائمة المذيعين والمذيعات، ليشكّلوا جزءاً أساسياً من المروحة البرامجية الغنية للمحطة. وأضاف أن هدف MBC Loud FM هو جعل المستمعين في المملكة على تواصل مع نظرائهم حول العالم، عبر محتوى إذاعي رائد، يحاكي أحدث الأساليب الإذاعية العالمية فنياً وتقنياً.. في الشكل والمضمون.

ولضبط ترددات "MBC Loud FM" حول المملكة: الرياض: 99.0 – جدة: 94.3 – الدمام: 88.5