تحفة فريدة للإبداع الهندسي.. مسجد الملك فيصل بباكستان رمز لصداقة الرياض وإسلام آباد

ويعد مسجد الملك فيصل الذي تم الانتهاء من بنائه عام 1988 م على نفقة المملكة، من أبرز المعالم في باكستان يتجلى فيه فن العمارة الخارج عن المألوف من النمط السائد ويتسع لأكثر من ربع مليون مُصلٍّ.