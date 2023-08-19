بداية من يوم غد.. السماح للمعلّمات بتدريس الطلاب والطالبات من الصف الأول وحتى السادس

تبدأ المدارسُ الأهلية والعالمية، يوم غد الأحد، الفصلَ الدراسي الأول لعام 1445هـ بمرحلة جديدة تتضمّن توزيع المهام التعليمية على المعلمات في مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي.
وفي شهر مايو الماضي أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا يسمح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية "من الصف الأول حتى الصف السادس" في المدارس العالمية والأهلية.
وجاء في القرار: "رغبةً في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي حتى استكمال المرحلة الابتدائية بسلاسة وسهولة، وضمان الاستقرار النفسي لهم، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص؛ لتحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة تخدم المخرجات التعليمية، عليه اعتمدوا العمل بالآتي:
أولًا: السماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية والعالمية.
ثانيًا: يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للعمل بموجبه، ويلغى ما يتعارض معه من تنظيمات بهذا الشأن".
يذكر أن السماح للمعلمات كان بتدريس الطلاب والطالبات في الصفوف الابتدائية الدنيا وحتى الصف الثالث فقط، في حين يأتي هذا القرار بالسماح للمعلمات بتدريس المرحلة الابتدائية بالكامل.