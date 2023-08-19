بداية من يوم غد.. السماح للمعلّمات بتدريس الطلاب والطالبات من الصف الأول وحتى السادس

وجاء في القرار: "رغبةً في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي حتى استكمال المرحلة الابتدائية بسلاسة وسهولة، وضمان الاستقرار النفسي لهم، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص؛ لتحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة تخدم المخرجات التعليمية، عليه اعتمدوا العمل بالآتي: