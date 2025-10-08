"سدايا" تفوز بجائزة خليجية عن منصة البيانات المفتوحة وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي وحوكمة البيانات

حصدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، جائزة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة بفئة "متميز"، عن منصتها الوطنية للبيانات المفتوحة، وذلك ضمن فعاليات "جائزة الحكومة الرقمية" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السادسة، والتي أقيمت يوم أمس في دولة الكويت.
وتُعد منصة البيانات المفتوحة إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي تتيح للجهات الحكومية وغير الحكومية نشر بياناتها وإتاحتها للمستفيدين ورواد الأعمال، ما يعزز من مشاركة المجتمع ويحفز الابتكار في بيئة رقمية تستند إلى أفضل المعايير المحلية والعالمية.
ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها "سدايا" في تطوير منظومة البيانات الوطنية، وتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو، من خلال تحسين جودة البيانات، وتطوير السياسات والأدوات التنظيمية التي تكفل الاستخدام الأمثل للبيانات في مختلف المجالات الحيوية.
ويؤكد فوز "سدايا" بهذه الجائزة مكانتها الريادية في قيادة مشهد التحول الرقمي في المملكة، ومساهمتها الفاعلة في تمكين الجهات الحكومية والخاصة من تبني أفضل ممارسات إدارة البيانات، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد رقمي ومجتمع معرفي مستدام.
وتُعد جائزة الحكومة الرقمية إحدى مبادرات الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية الخليجية على التميز في تقديم الخدمات الرقمية، وتبني الابتكار والمعايير العالمية في مجالات التحول الرقمي وبناء بنية تحتية متكاملة للاقتصاد المعرفي.