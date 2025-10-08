"سدايا" تفوز بجائزة خليجية عن منصة البيانات المفتوحة وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي وحوكمة البيانات

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها "سدايا" في تطوير منظومة البيانات الوطنية، وتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو، من خلال تحسين جودة البيانات، وتطوير السياسات والأدوات التنظيمية التي تكفل الاستخدام الأمثل للبيانات في مختلف المجالات الحيوية.