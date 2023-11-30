بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.. "6" ساعات تُعيد لفتاة المشي إثر تقوس مزمن بالركبتين

وقال رئيس الفريق الطبي المتخصص في جراحة العظام الذي أجرى العملية، أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من آلام حادة ومستمرة في الركبتين والساقين، مع صعوبة في المشي والحركة، وبينت المعاينة السريرية وجود تقوس حاد بالركبتين، إذ أخضعت المريضة لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، أبرزها صور الأشعة لكامل الأطرف السفلية، بغية تحديد درجة التشوه ومراكز النمو، كما أجريت لها فحوصات للهرمونات والغدد، وبينت النتائج وجود تقوس بدرجة "15 – 18" بالركبتين، وبما أن هذا التشوه مزمن فإن احتمالات إصابة الصبية بخشونة مبكرة واحتكاك في مفصل الركبتين كانت كبيرة، وأخضع الفريق الطبي ملف الحالة للنقاش وانتهى إلى أن العلاج الأمثل هو التدخل الجراحي، وبعد استكمال التحضيرات، تم إجراء عملية استمرت نحو "6" ساعات، تم فيها أولاً قص التشوه ومن ثم تعديل التقوس باستخدام صفيحة مخصصة لهذا الغرض، كما تمت زراعة عظم للمساعدة في سرعة الالتئام والمحافظة على التعديل، وجرت العملية وفقاً للخطة العلاجية وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح.