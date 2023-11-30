بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.. "6" ساعات تُعيد لفتاة المشي إثر تقوس مزمن بالركبتين

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من إجراء عملية جراحية دقيقة، أنهت معاناة صبية "13 عام" من تقوس حاد بالركبتين يعرف بـ" داء بلاونت Adolescent blount's disease" والذي حد من قدرتها على الحركة وممارستها لحياتها بشكل طبيعي.
وقال رئيس الفريق الطبي المتخصص في جراحة العظام الذي أجرى العملية، أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من آلام حادة ومستمرة في الركبتين والساقين، مع صعوبة في المشي والحركة، وبينت المعاينة السريرية وجود تقوس حاد بالركبتين، إذ أخضعت المريضة لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، أبرزها صور الأشعة لكامل الأطرف السفلية، بغية تحديد درجة التشوه ومراكز النمو، كما أجريت لها فحوصات للهرمونات والغدد، وبينت النتائج وجود تقوس بدرجة "15 – 18" بالركبتين، وبما أن هذا التشوه مزمن فإن احتمالات إصابة الصبية بخشونة مبكرة واحتكاك في مفصل الركبتين كانت كبيرة، وأخضع الفريق الطبي ملف الحالة للنقاش وانتهى إلى أن العلاج الأمثل هو التدخل الجراحي، وبعد استكمال التحضيرات، تم إجراء عملية استمرت نحو "6" ساعات، تم فيها أولاً قص التشوه ومن ثم تعديل التقوس باستخدام صفيحة مخصصة لهذا الغرض، كما تمت زراعة عظم للمساعدة في سرعة الالتئام والمحافظة على التعديل، وجرت العملية وفقاً للخطة العلاجية وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح.
وأضاف أن المريضة نقلت مباشرة إلى غرفة التنويم وأمضت نحو "72" ساعة تحسنت خلالها حالتها باضطراد مع الرعاية الطبية الحثيثة، ثم غادرت إلى منزل أسرتها وهي بصحة جيدة.
من جانبه وصف د. سمير سندي المدير الطبي للمستشفى العملية بأنها إضافة جديدة للنجاحات الطبية التي يحققها المستشفى، مشيراً إلى أن ما ميزها أكثر هو أن الفريق الطبي نجح في علاج تقوس الطرفين في عملية واحدة.
الجدير بالذكر أن تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية، واحدة من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمام بالغ في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حيث تقدم رعاية متكاملة، تتضمن التشخيص الدقيق لإصابات العظام والمفاصل والعمود الفقري، من خلال مراكز أشعة تشخيصية عالية المستوى، وتقديم العلاج الأفضل سواءً كان تدخلاً جراحياً أو تحفظياً. فيما يقدم مركز العلاج الطبيعي باقة من أفضل الخدمات وبأحدث الأجهزة التي تعمل على تسريع العلاج وتأهيل المرضى الذين يعانون إصابات الجهاز الحركي والعضلي في وقت قياسي.