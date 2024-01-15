"التربية العربي لدول الخليج" ينظم ندوة عن "السلامة الرقمية للأطفال"

وناقشت محاور الندوة استراتيجيات السلامة الرقمية للأطفال في ظل انتشار التطبيقات الإلكترونية، وكيف يحول الوالدان المخاطر إلى فرص، وأهمية البصمة الرقمية للأطفال، وأن التفكير الناقد هو الطريق للسلامة الرقمية، بالإضافة إلى موضوع حقوق الأطفال في العالم الرقمي.