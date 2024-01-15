"التربية العربي لدول الخليج" ينظم ندوة عن "السلامة الرقمية للأطفال"

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج، اليوم الاثنين، ندوة إقليمية بعنوان "السلامة الرقمية للأطفال: استراتيجيات الحماية وفرص التمكين"؛ بمناسبة اليوم الخليجي للطفل.
وتهدف الندوة إلى تعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الجهات المعنية، بحماية الأطفال في الدول الأعضاء، ورفع الوعي بمخاطر الإنترنت، وأهمية توفير الأدوات والبرامج لحماية الأطفال من هذه المخاطر.
وناقشت محاور الندوة استراتيجيات السلامة الرقمية للأطفال في ظل انتشار التطبيقات الإلكترونية، وكيف يحول الوالدان المخاطر إلى فرص، وأهمية البصمة الرقمية للأطفال، وأن التفكير الناقد هو الطريق للسلامة الرقمية، بالإضافة إلى موضوع حقوق الأطفال في العالم الرقمي.
واستعرض المتحدثون في الندوة تجارب وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي.
وأكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أهمية حماية الأطفال من المخاطر الرقمية والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق ذلك.
فيما أكد ممثل منظمة اليونسيف في دول مجلس التعاون الخليجي ساجي توماس، أهمية تعزيز الوعي بمخاطر الإنترنت وتوفير الأدوات والبرامج اللازمة لحماية الأطفال من هذه المخاطر.
يُذكر أن عدد حضور هذه الندوة تجاوز 300 شخص، من مختلف الجهات المعنية بالتربية والتعليم في الدول الأعضاء.