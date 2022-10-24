وجهة "مسار" شريك استراتيجي لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

ومن المُقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، الأستاذ ياسر أبوعتيق في جلسة حوارية بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقبل، ستكون في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، تحمل عنوان "الوجهات السعودية" سيتطرق خلالها إلى إعطاء لمحة سريعة عن التطورات الحاصلة في وجهة "مسار"، وإسهامها في منظومة صناعة الوجهات الوطنية بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى رعاية "مسار" جلسة حوارية تحت عنوان (السياحة الشمولية)، ستعقد في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.