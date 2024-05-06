هيئة المساحة الجيولوجية تُطلق ورشة عمل "أحرام الأودية" في جدة

ولفت إلى أن مما سيسهم بإذن الله، في تطوير استراتيجية دراسة السيول ودرء المخاطر في المناطق المعرضة للفيضانات، مشاركة وتعاون وزارات الداخلية، والطاقة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة.