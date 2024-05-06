هيئة المساحة الجيولوجية تُطلق ورشة عمل "أحرام الأودية" في جدة

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، اليوم الإثنين، في جدة، ورشة عمل مشروع أحرام الأودية.
جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين من عدة وزارات وهيئات وقطاعات حكومية ذات علاقة بمجال الهيدرولوجيا والظواهر الجوية.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل: إن الهيئة نظمت هذه الورشة الهامة؛ لالتقاء الخبرات الفنية واستعراض أحدث التقنيات والأدوات والإمكانيات في مجال دراسة السيول واستعراض الدراسات السابقة.
بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار؛ للاستفادة منها في تطوير البرامج والأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا المشروع الوطني.
وقال "أبا الخيل": إن الورشة استعرضت المشروع بشكل كامل وتفصيلي أمام المشاركين، والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال التعاون بين القطاعات؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.
وأوضح أن هذا النوع من التعاون بين الجهات المختلفة يُعد جوهريًا لتطوير مجال دراسة السيول.
وتوقع "أبا الخيل" أن تُسهم نتائج الورشة في تحسين الاستعداد والتأهب وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بها في المستقبل بإذن الله.
ولفت إلى أن مما سيسهم بإذن الله، في تطوير استراتيجية دراسة السيول ودرء المخاطر في المناطق المعرضة للفيضانات، مشاركة وتعاون وزارات الداخلية، والطاقة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة.
بالإضافة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي و"الوطني للأرصاد" و"الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر" وإدارة الدفاع المدني، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. وكذلك مشاركة مجموعة من الخبراء العالميين والمتخصصين من الجامعات السعودية.