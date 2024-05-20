برعاية "سبق".. أمير الشرقية يفتتح حفل الخريج والوظيفة الـ28 بفرع "معهد الإدارة" ويدشن معرض التوظيف

افتتح سمو أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم الاثنين، فعاليات حفل الخريج والوظيفة الثامن والعشرين لفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية بالدمام، برعاية صحيفة "سبق" الإلكترونية؛ وذلك بمشاركة وحضور مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد والمسؤولين.
وقد تم خلال الحفل إلقاء عدد من الكلمات الترحيبية ومسيرة الخريجين والخريجات. كما قام سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الحفل بتدشين معرض التوظيف المصاحب، وتكريم خريجي وخريجات المعهد، كما تَسَلم سموه الكريم درع المعهد التكريمي بهذه المناسبة.
وفي كلمته بهذه المناسبة رحّب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان بالجميع؛ مُبديًا سروره بتشريف ورعاية سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية لحفل "الخريج والوظيفة الثامن والعشرين" لفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية؛ مثمنًا لسموه الكريم هذه اللفتة المباركة والرعاية الكريمة، التي هي محل تقدير المعهد ومنسوبيه وخريجيه؛ حيث تُعَد تجسيدًا للدعم الذي يحظى به المعهد من القيادة الرشيدة، في الحرص على تطوير وتنمية قدرات الشباب السعودي باعتباره محور التنمية الإدارية والتنمية الوطنية الشاملة في وطننا الغالي.
وأوضح "السجان" أن عدد الخريجين والخريجات بفرع المنطقة الشرقية قد بلغ (112 خريجًا وخريجة) من (3) برامج في مجالات المعهد المختلفة، كما يقيم المعهد معرضًا للتوظيف بمشاركة عدد من الجهات لمدة يومين؛ بهدف أن يلتقي مسؤولو التوظيف والموارد البشرية في الشركات والمؤسسات الوطنية بخريجي وخريجات المعهد؛ لتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة لهم، ولسد حاجات سوق العمل من هذه الكوادر الوطنية المتميزة، وقد بلغ عدد الفرص الوظيفية (263) عرضًا وظيفيًّا.
وفي ختام كلمته تَوجه الدكتور بندر السجان بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على تشريفه ورعايته الكريمة لهذه المناسبة، وتكرّمه بمشاركة أبنائه وبناته الخريجين والخريجات فرحة تخرجهم. كما شكر كل الجهات المشاركة في معرض التوظيف، والهيئات والمؤسسات، التي قدمت العروض الوظيفية للخريجين والخريجات، وللجهات الداعمة والراعية لهذا الحفل وهي: البنك العربي الوطني، وشركة ذيب لتأجير السيارات (الراعيان الذهبيان)، وصحيفة "سبق" الإلكترونية (الراعي الإعلامي).
يشار إلى أن فعاليات الخريج والوظيفة الثامن والعشرين لفرع المنطقة الشرقية تشتمل على حفل افتتاح تخريج (112) خريجًا وخريجة؛ حيث أسهم في إعداد وتأهيل هؤلاء الخريجين والخريجات عبر (3) برامج إعدادية متخصصة تخدم سوق العمل بالمنطقة الشرقية في مجالات (إدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، وتطوير الموارد البشرية)، بالإضافة إلى تنظيم معرض للتوظيف تشارك فيه مجموعة من الجهات في المنطقة الشرقية، إلى جانب عقد الفرع عددًا من ورش العمل المتخصصة لدعم الخريجين والخريجات، حول كيفية الاستعداد للمقابلات الوظيفية والتفوق فيها من خلال تطوير مهارات الاتصال الفعال ولغة الجسد والعرض. وكذلك تدريبهم على طرق البحث عن الوظائف والاستفادة من التقنيات والمنصات الحديثة في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة.