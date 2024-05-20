برعاية "سبق".. أمير الشرقية يفتتح حفل الخريج والوظيفة الـ28 بفرع "معهد الإدارة" ويدشن معرض التوظيف

يشار إلى أن فعاليات الخريج والوظيفة الثامن والعشرين لفرع المنطقة الشرقية تشتمل على حفل افتتاح تخريج (112) خريجًا وخريجة؛ حيث أسهم في إعداد وتأهيل هؤلاء الخريجين والخريجات عبر (3) برامج إعدادية متخصصة تخدم سوق العمل بالمنطقة الشرقية في مجالات (إدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، وتطوير الموارد البشرية)، بالإضافة إلى تنظيم معرض للتوظيف تشارك فيه مجموعة من الجهات في المنطقة الشرقية، إلى جانب عقد الفرع عددًا من ورش العمل المتخصصة لدعم الخريجين والخريجات، حول كيفية الاستعداد للمقابلات الوظيفية والتفوق فيها من خلال تطوير مهارات الاتصال الفعال ولغة الجسد والعرض. وكذلك تدريبهم على طرق البحث عن الوظائف والاستفادة من التقنيات والمنصات الحديثة في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة.