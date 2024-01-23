4 جلسات علمية في انطلاقة ملتقى مكة للحلال 2024

شهد منتدى مكة للحلال، في انطلاقته اليوم (الثلاثاء)، إقامة 4 جلسات علمية، ناقش فيها عدد من المتخصصين والخبراء مجموعة واسعة من أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بقطاعة صناعة الحلال في العالم.
واستعرضت الجلسة الأولى بعنوان "النماذج الناجحة في صناعة الحلال.. دراسات حالات من دول مختلفة"، عددًا من التجارب الناجحة في تنظيم صناعة الحلال من دول مختلفة، مع التركيز على النماذج الرائدة في تطبيق الأنظمة والمعايير الحلال وضمان الجودة، إضافة إلى تحليل العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح هذه النماذج والتحديات التي واجهتها، والابتكار والتطوير في صناعة الحلال، مع التركيز على التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في إنتاج وتوزيع منتجات الحلال والتسويق والترويج لمنتجات الحلال، كما تطرقت إلى النظر في أفضل الممارسات في توجيه الحملات الإعلانية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي.
شارك في الجلسة الأولى كل من الأستاذ دينو ساليموفيتش مستشار وزارة خارجية البوسنة والهرسك، والأستاذة ناتافان مامادوفا، الأمين العام للاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال، والأستاذ عباس حضرة شليا بوشنيكوف، رئيس المؤسسة الخاصة لمراقبة جودة المنتجات "لجنة معايير الحلال"، والمجلس الروحي لمسلمي جمهورية تتارستان.
وفي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان تجارب عالمية في صناعة الحلال، ناقش كل من الأستاذ إحسان أوفوت، الأمين العام لشركة SMIIC والدكتورة حكيمه يوسف، المدير العام لجاكيم ماليزيا، والأستاذ محمد عقيل أرحم، رئيس BPJPH في إندونيسيا، عددًا من التجارب التنظيمية المختلفة في الدول العربية والغربية والآسيوية وغيرها، من خلال استعراض الهياكل التنظيمية المختلفة والجهات المعنية بتنظيم صناعة الحلال، مستعرضين عددًا من التجارب التشريعية والقانونية في صناعة الحلال، إضافة إلى استكشاف التحديات القانونية والقضايا المتعلقة بتعريف وتوثيق الحلال ومكافحة التزوير والغش، والتجارب التنموية والاقتصادية في صناعة الحلال، كما سلطوا الضوء على الدور الاقتصادي والتنموي لصناعة الحلال على المستوى العالمي.
وفي ثالث جلسات المنتدى، بعنوان الابتكار في التسويق والتميز التجاري، صناعة السفر والسياحة، ناقش عدد من المتخصصين أهمية الابتكار في صناعة السفر والسياحة الحلال من خلال استعراض دور الابتكار في تحقيق التميز التجاري والمنافسة في صناعة السفر، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السفر والسياحة الحلال واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تحسين التسويق وتجربة العملاء في قطاع السفر والسياحة الحلال.
وأكد المشاركون في الجلسة الثالثة على أهمية تقديم تجارب سفر وسياحة مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الحلال للفوز بثقة العملاء وتحقيق التميز التجاري، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في صناعة السفر والسياحة الحلال لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير منتجات وخدمات جديدة.
شارك في الجلسة كل من سعادة الأستاذ فضل بهرادين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Halal Trip"g"CrescentRating". وسعادة الأستاذ إرشاد قادر الرئيس التنفيذي Globothink. إضافة إلى سعادة الأستاذ عبدالملك تايلور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة .Halal Tourism Britain and Halal Cruises
وتناولت الجلسة الرابعة بعنوان التطوير وتحولات صناعة الحلال: رؤى وتحديات، تحليل الوضع الحالي للابتكار والتطوير في صناعة الحلال المحلية، إضافة إلى الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصناعية في عملية الابتكار والتطوير والتسويق، مستعرضة أفضل الممارسات والنماذج الناجحة للابتكار والتطوير والتسويق في صناعة هذا المجال.
شارك في الجلسة كل من سعادة الأستاذ أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب الشركة التنمية الغذائية وسعادة الأستاذ محمد عبد الرزاق العوهلي، المدير العام لقطاع الصناعات الغذائية والزراعة بوزارة الاستثمار، إضافة إلى سعادة المهندس أشرف الطنبولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرف الإسلامية لخدمات حلال، وسعادة المهندس راكان بن عادل المداح، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اكتشاف المملكة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن.