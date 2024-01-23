4 جلسات علمية في انطلاقة ملتقى مكة للحلال 2024

وفي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان تجارب عالمية في صناعة الحلال، ناقش كل من الأستاذ إحسان أوفوت، الأمين العام لشركة SMIIC والدكتورة حكيمه يوسف، المدير العام لجاكيم ماليزيا، والأستاذ محمد عقيل أرحم، رئيس BPJPH في إندونيسيا، عددًا من التجارب التنظيمية المختلفة في الدول العربية والغربية والآسيوية وغيرها، من خلال استعراض الهياكل التنظيمية المختلفة والجهات المعنية بتنظيم صناعة الحلال، مستعرضين عددًا من التجارب التشريعية والقانونية في صناعة الحلال، إضافة إلى استكشاف التحديات القانونية والقضايا المتعلقة بتعريف وتوثيق الحلال ومكافحة التزوير والغش، والتجارب التنموية والاقتصادية في صناعة الحلال، كما سلطوا الضوء على الدور الاقتصادي والتنموي لصناعة الحلال على المستوى العالمي.