أمير منطقة الجوف ونائبه يشاركان في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد

شارك الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ تعزيزًا لروح التكافل وترسيخًا لثقافة العمل الإنساني.
وأكّد أمير الجوف أن هذه المبادرة الوطنية، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بترسيخ قيم العطاء، وتشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم.
ودعا أمير منطقة الجوف أبناء المنطقة إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل، الذي يعكس تلاحم المجتمع السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع صحي وحيوي.
كما شارك الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد -حفظه الله-، تعزيزًا لقيم التكافل وتشجيعًا على العمل الإنساني.
وأكد الأمير متعب أن الحملة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بسلامة المجتمع، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم كواجب وطني وإنساني يسهم في إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات المرضى.