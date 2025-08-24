أمير منطقة الجوف ونائبه يشاركان في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد

كما شارك الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد -حفظه الله-، تعزيزًا لقيم التكافل وتشجيعًا على العمل الإنساني.