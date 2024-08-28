"الحياة الفطرية" تستعرض تجربة المملكة الرائدة في تنظيم الصيد والحفاظ على الطيور المهاجرة

وتفصيلاً، استعرض المركز عبر "إنفوجرافيك" تجربة المملكة في تنظيم الصيد؛ مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات دولية وإقليمية للحفاظ على الطيور المهاجرة، وتنفيذ خطة عمل إقليمية تتضمن حزمة من التدابير للحد من انتشار ظاهرة الصيد غير النظامي، وبذل جهود كبيرة في جمع بيانات عن الطيور المهاجرة لتطوير القوانين واللوائح وتنفيذها، وتعزيز التعاون المحلي والدولي ووضع آليات تمنع الصيد غير المشروع، وتطوير القوانين والتعليمات لمنع الصيد غير المشروع.