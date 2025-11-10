"البيئة" تفتتح "بيوفاخ السعودية 2025" بمشاركة 9 دول ونمو لافت في الإنتاج العضوي

ويشهد قطاع الزراعة العضوية في المملكة نموًا متسارعًا؛ حيث أسهمت خطة عمل وزارة البيئة والمياه والزراعة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية في تحقيق قفزات نوعية في مسار القطاع، إذ ارتفع مؤشر نمو الإنتاج العضوي بنسبة 115% خلال الفترة من 2018م إلى 2024م، من 45,630 إلى 98,250 طنًا، كما زادت المساحة الإجمالية للزراعة العضوية بمعدل 29%، من 18,635 إلى 24,062 هكتارًا، فيما ارتفع عدد المزارعين في مجال الزراعة العضوية من 175 إلى 550 مزارعًا.