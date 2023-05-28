كيف نصلي في الفضاء؟.. "القرني" يوضح بالصوت والصورة

وفي المقطع الذي يبلغ نحو دقيقة ونصف يشرح "القرني" طريقة الصلاة وأداء حركاتها، وذلك عن طريق تثبيت الأقدام بأحد الأجهزة المعدة لذلك، ثم الاتجاه نحو كوكب الأرض، لافتاً إلى أن السجود "صعب جداً"، ويستعيض عن ذلك بالانحناء قدر الإمكان.