كيف نصلي في الفضاء؟.. "القرني" يوضح بالصوت والصورة
أوضح رائد الفضاء علي القرني عبر مقطع فيديو قصير كيفية الصلاة والوضوء في الفضاء، في الوقت الذي تكون هناك مقاومة عالية للسجود والانحناء وما تتطلبه الصلاة من حركات في ظل الطفو المستمر للأجسام.
وفي المقطع الذي يبلغ نحو دقيقة ونصف يشرح "القرني" طريقة الصلاة وأداء حركاتها، وذلك عن طريق تثبيت الأقدام بأحد الأجهزة المعدة لذلك، ثم الاتجاه نحو كوكب الأرض، لافتاً إلى أن السجود "صعب جداً"، ويستعيض عن ذلك بالانحناء قدر الإمكان.
وبين رائد الفضاء كذلك كيفية الوضوء، وذلك بترطيب المنشفة بعبوة مياه، ثم الإتيان بخطوات وحركات الوضوء بالمسح بالمنشفة على الأعضاء والجسم بديلاً عن الوضوء بالمياه الجارية.
وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني قد غادرا الأرض قبل أيام قليلة إلى محطة الفضاء الدولية؛ لإنجاز مهمتهما العلمية الفضائية كجزء من برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء.
ويجري الطاقم السعودي 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، و3 تجارب توعوية تعليمية يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعاً بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.