أمير منطقة الجوف يكرّم البنك العربي الوطني anb احتفاء بتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في المنطقة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود - أمير منطقة الجوف -، البنك العربي الوطني anb لشراكته الفاعلة ودعمه النوعي لحملة "جود منطقة الجوف"، ومساهمته في تحقيق مستهدفات الحملة الرامية إلى إيجاد حلول سكنية مكّنت الأسر المستحقة من تحقيق حلمهم بامتلاك مسكنهم الأول، وبما يعزز الاستقرار وتحسين جودة الحياة لهذه الأسر.
جاء ذلك خلال حفل تكريم المساهمين في حملة "جود منطقة الجوف" ومنصة جود الإسكان، الذي أقيم تحت رعاية سمو أمير منطقة الجوف بمقرّ الإمارة، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث قام سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، باستلام الدرع التقديري من قبل راعي الحفل.
وتم خلال الحفل، الإعلان عن تسليم 20 وحدة سكنية لمستحقيها من الأسر الأشد احتياجاً في منطقة الجوف، تكفّل البنك العربي الوطني بتشييدها في المنطقة ضمن مساهمته في حملة "جود المناطق 2" والتي اشتملت على إنشاء 66 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة مساهمة من البنك في الجهود الوطنية الموجهة لتمكين الأسر المستحقة من السكن، وتعزيزاً لمستهدفات الاستدامة المجتمعية.
وأعرب الرشيد خلال الحفل عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف على هذا التكريم، وعن اعتزاز البنك العربي الوطني بالأثر المحقق من وراء مساهمته في حملة جود المناطق والذي أثمر عن تسليم الأسر المستحقة لوحداتها السكنية وتحقيق حلمها بامتلاك مسكنها الأول، نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتكاتف المجتمعي وبإلهام من القيادة الحكيمة لبلادنا العزيزة، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة باسترشاد من رؤية السعودية 2030.
وأشاد الرشيد بمستوى التنسيق المتقدّم بين الجهات المانحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" لتنفيذ الوحدات السكنية ضمن الجدول الزمني المحدد، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات لمستحقيها وفق آلية مرنة، بلورت نموذجاً تشاركياً وتنموياً ريادياً.