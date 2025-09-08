أمير منطقة الجوف يكرّم البنك العربي الوطني anb احتفاء بتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في المنطقة

وأعرب الرشيد خلال الحفل عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف على هذا التكريم، وعن اعتزاز البنك العربي الوطني بالأثر المحقق من وراء مساهمته في حملة جود المناطق والذي أثمر عن تسليم الأسر المستحقة لوحداتها السكنية وتحقيق حلمها بامتلاك مسكنها الأول، نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتكاتف المجتمعي وبإلهام من القيادة الحكيمة لبلادنا العزيزة، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة باسترشاد من رؤية السعودية 2030.