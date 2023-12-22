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بعد 16 يومًا من حادث الموت.. مواطنون بـ"عارضة جازان": المأساة ستتكرّر ولا بد من حل

شدّدوا على ضرورة فتح عدد من التقاطعات الجديدة سعيًا لمنع عكس السير