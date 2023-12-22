بعد 16 يومًا من حادث الموت.. مواطنون بـ"عارضة جازان": المأساة ستتكرّر ولا بد من حل

واصل مواطنون يقطنون شمال محافظة العارضة بجازان، مطالبهم الجهات المسؤولة ومنها فرع النقل بالمنطقة، بالنظر بشكلٍ عاجلٍ في وضع إقفال تقاطع المزرق على طريق العارضة الحميراء.
جاء ذلك بعد الحادث الشنيع الذي شهده الموقع قبل نحو 16 يوماً.
وتتضمن المناشدات ضرورة العمل على فتح واستحداث تقاطعات اخرى تمنع عكس السير.
وذكر المتضررون أن إقفال التقاطع تسبّب في مزيدٍ من عكس السير للوصول للقرى والكلية الواقعة على الطريق.
وقالوا: فرع النقل اعترف بعد الحادث الذي اودى بحياة ثلاثة اشخاص واصابة اخرين كان بسبب عكس السير، وبعد العمل على اقفال التقاطع اصبحت المسافة طويلة لدوران والعودة حيث تصل الى اكثر 10 كيلومترات؛ مما يدفع بكثيرين إلى الاستمرار في عكس السير دون أي مبالاة وهو ما قد يُحدث مآسي جديدة، علمًا أن هذا ليس حلاً .
وطالبو الجهات المسؤولة بسرعة الوقوف على الطريق ووضع حل لعكس الطريق، خاصة في الصباح فترة الدوامات التي ينشط فيها الطريق بشكل كبير، مع العمل على فتح عدد من التقاطعات الجديدة.
وكان مواطنون قد أكدوا لـ"سبق"، أن عدداً من الجهات بما فيها "مرور ونقل جازان" وقفوا على هذا الطريق وشاهدوا الاحتياج الضروري لهذا الطريق، مشيرين إلى أنه بحسب ما علموا، فقد تمّ اعتماد فتح دوران أمام محطة غرب خزان الحميراء مع إلغاء الفتحة التي تبعد عن مفرق الصيابة بأكثر من 100 متر؛ لأنه ليس منها فائدة، ومع ذلك لم يروا شيئاً رغم خطورة الطريق، وفق قولهم.
وتابعوا: "سمعنا عن توصيات بسرعة معالجة وضع الدوران الذي يقع شمال غرب مفرق الصيابة، وفتح دوران المفرق المدمدمة، لكن -مع الأسف- مضت فترة طويلة ولم ينفذ شيءٌ، وتستمر الحوادث وعكس الطريق".
بدوره، أكد فرع وزارة النقل بجازان، أن سبب الحادث الذي أودى بحياة شخصين وإصابة ثلاثة أشخاص في مدخل المزرق بالعارضة، ناتجٌ من عكس السير لإحدى المركبات، وارتطامها بأخرى وجهًا لوجه، موضحًا -بحسب "الإخبارية"- أن الطريق مُؤمَّن بعوامل السلامة اللازمة.
وأشار إلى أن الحاجز الحديدي الوسطي وُضع لفصل الحركة المرورية، وحفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.