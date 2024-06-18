رئيس "الشورى" يشيد بجهود أجهزة الدولة بمختلف القطاعات في إنجاح الحج

وسأل المولى -عز وجل- أن يجعل الجهود والدعم المبارك من لدن القيادة الحكيمة في ميزان حسناتها، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم وإتقانهم، ومن حجاج بيت الله الحرام حجهم ويغفر ذنبهم وأن يمنّ عليهم بالقبول، وأن يوفق بلادنا المباركة للمزيد من النجاحات، ويديم عليها أمنها واستقرارها.