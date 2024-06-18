رئيس "الشورى" يشيد بجهود أجهزة الدولة بمختلف القطاعات في إنجاح الحج

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبيه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكيِّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
ونوّه بالدعم غير المحدود والتوجيه والمتابعة من القيادة للقطاعات المعنية بموسم الحج، ومدى الاستعدادات التي وفرتها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة الحج والإشراف على جاهزيتها؛ ليؤدي ضيوف الرحمن مناسك هذا الركن العظيم تحفهم سكينة الأمن والاطمئنان.
وأشاد بالجهود المبذولة من أجهزة الدولة في مختلف القطاعات، والتي أسهمت في نجاح موسم الحج لهذا العام، حيث تمكّن حجاج بيت الله الحرام بحمد الله من أداء نسكهم وسط ترتيبات متكاملة ودقيقة ومتقنة من الخدمات المتقدمة والنوعية ذات الجودة العالية.
وسأل المولى -عز وجل- أن يجعل الجهود والدعم المبارك من لدن القيادة الحكيمة في ميزان حسناتها، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم وإتقانهم، ومن حجاج بيت الله الحرام حجهم ويغفر ذنبهم وأن يمنّ عليهم بالقبول، وأن يوفق بلادنا المباركة للمزيد من النجاحات، ويديم عليها أمنها واستقرارها.