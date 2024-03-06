أمير المدينة يطلق أولى رحلات "مسار بدر" تمهيداً لاعتماده كمنتج سياحي مستدام

وخلال الحفل، اطّلع الأمير سلمان بن سلطان، على أبرز المواقع التي يمر بها الطريق والتي تصل إلى 40 موقعاً ومعلماً تاريخياً يرتبط بقصة بدر والمعالم الحجرية الموجودة على امتداد المسار على مسافة 175 كيلومتراً وشواهدها الباقية بالإضافة إلى أكثر من 25 قرية وتجمع سكني على امتداد المسار، في حين تستغرق الرحلة 4 أيام وتتوقف في اليوم الأول في وادي ملل ويكون المبيت في ثاني أيام الرحلة عند بئر الروحاء، وفي اليوم الثالث تقف الرحلة في خيف الحزامي من وادي الصفراء، وفي اليوم الرابع تقف الرحلة في وادي ذفران.