شركة العثيم للأزياء تستحوذ على حقوق الامتياز لـ"18" علامة تجارية ومتاجرها الـ"244" من شركة "سينومي ريتيل"

الجدير بالذكر أن شركة "العثيم للأزياء" تأسست عام 2007، وتعمل على إدارة وتشغيل "19" علامة تجارية، و"92" متجرًا، وهي إحدى شركات مجموعة "العثيم للاستثمار" التي تم إدراجها ضمن أفضل "50" مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2023، وتمتلك "12" مجمعًا تجاريًّا، بالإضافة إلى محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية، وشملت "23" مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة، باستثمارات تزيد على "12" مليار ريال، ويندرج تحتها عددٌ من الشركات التي تعمل في مجالات: "المجمعات التجارية الكبرى، والفنادق، والاستثمار العقاري، والترفيه، والسينما، والأزياء، والمطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها".