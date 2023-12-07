شركة العثيم للأزياء تستحوذ على حقوق الامتياز لـ"18" علامة تجارية ومتاجرها الـ"244" من شركة "سينومي ريتيل"
أعلنت شركةُ العثيم للأزياء إحدى شركات مجموعة العثيم للاستثمار، توقيعَ اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 6 ديسمبر 2023، والتي بموجبها ستستحوذ على "100%" من رأس مال شركة الزي المبتكر التجارية؛ وهي شركة تابعة لشركة "سينومي ريتيل" التي ستتملّك حقوق الامتياز لثمانية عشرة "18" علامة تجارية، والأصول المرتبطة بها في قطاعات الأزياء والتجميل، وذلك ضمن إطار استراتيجية الشركة التوسعية لتعزيز وتطوير أنشطتها، والاستحواذ على العلامات التجارية العالمية لتقوية مركزها الاقتصادي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ستستحوذ شركة العثيم للأزياء على الشركة المستهدفة، إضافة إلى حقوق امتياز الثمانية عشرة "18" علامة تجارية، مقابل مبلغ "120" مليون ريال سعودي، إضافة إلى قيمة مخزون البضائع المتوفرة عند إتمام الصفقة وتسليم المتاجر، علمًا بأنه من المتوقّع أن يتم إغلاق الصفقة بشكل رسمي في الربع الأول من العام المقبل 2024، وذلك وفقًا لعدد من الشروط المتّفق عليها بين الطرفين في اتفاقية شراء الأسهم، بما فيها الحصول على موافقة الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية على الصفقة.
من جانبه قال "علي الشريف" الرئيس التنفيذي لشركة "العثيم للأزياء": "يعدّ هذا الاستحواذ خطوة إضافية في تحقيق استراتيجيتنا المتكاملة لتطوير وتنويع أعمال الشركة، وموقعها كلاعب رئيس في مجال التجزئة في المملكة، وتوفير تجربة تسوق مميزة وغنية للمستهلك، إضافة إلى المساهمة في إثراء قطاع تجزئة الأزياء، وتحقيق دور الشركة الوطني تجاه الشباب السعودي بخلق فرص عمل جديدة مدربة ومؤهلة".
ويُشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سوف تتملّك شركةُ العثيم للأزياء بشكل غير مباشر حقوقَ الامتياز لثمانية عشرة "18" علامة تجارية من الماركات العالمية في مجال الأزياء والتجميل؛ أبرزها: Flormar ، وOxxo ، وMonsoon ، وغيرها. وقد قامت شركة العثيم للأزياء بعمل خطة لإبقاء موظفي متاجر العلامات التجارية المعنية الحاليين على رأس عملهم، وتسهيل انضمامهم لفريق عمل مجموعة العثيم للاستثمار.
الجدير بالذكر أن شركة "العثيم للأزياء" تأسست عام 2007، وتعمل على إدارة وتشغيل "19" علامة تجارية، و"92" متجرًا، وهي إحدى شركات مجموعة "العثيم للاستثمار" التي تم إدراجها ضمن أفضل "50" مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2023، وتمتلك "12" مجمعًا تجاريًّا، بالإضافة إلى محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية، وشملت "23" مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة، باستثمارات تزيد على "12" مليار ريال، ويندرج تحتها عددٌ من الشركات التي تعمل في مجالات: "المجمعات التجارية الكبرى، والفنادق، والاستثمار العقاري، والترفيه، والسينما، والأزياء، والمطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها".