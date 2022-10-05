الاتحاد الدولي للاتصالات يكرّم المملكة تقديراً لجهودها في مجلس الاتحاد

يُذكر أن فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، يُعد أهم فرق عمل المجلس، ويشهد حضوراً مكثفاً وتفاعلاً لافتاً من قبل عديدٍ من الدول نظير ما يحظى به من اهتمامٍ دولي للموضوعات التي ينظر بها، كما يعدّ منصة دولية للحكومات، تناقش من خلالها قضايا السياسات العامة للإنترنت وإعداد ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.