الأمير سعود بن طلال يطّلع على مشروعات الري التنموية بالأحساء

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مقر المحافظة اليوم، على أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة العامة للري في نطاق المحافظة، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس محمد بن زيد أبوحيد، وعدد من منسوبي المؤسسة.