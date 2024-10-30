شراكة استراتيجية بين شركة تطوير مطار الملك سلمان ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

وتعد مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مؤسسة عالمية غير ربحية تسعى إلى بناء مستقبل أفضل للإنسانية من خلال الحلول المبتكرة حيث تجمع نخبة من قادة العالم وصنّاع القرار في مجالات الأعمال والسياسة والاستثمار، وبصفتها شريكًا إستراتيجيًّا للمؤسسة، تنضم شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي إلى شبكة واسعة تبتكر العديد من الحلول لمواجهة التحديات العالمية عبر منصة المؤسسة وشبكتها الدولية الواسعة وتسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مطار الملك سلمان الدولي في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، وإبراز مساهمته في بلورة مستقبل الطيران العالمي وبناء عالم مستدام.