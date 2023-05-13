خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية القمر المتحدة

ونقل السفير الزايد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما - حفظهما الله - للحكومة والشعب القمري الأمن والاستقرار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لهما - أيدهما الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.