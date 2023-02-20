شركة كلاسيرا للتعلم الذكي تُوَقع مذكرة تفاهم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج

وقد علّق الدكتور سعود الصلاحي، مستشار مدير عام مكتب التربية العربي، على الاتفاقية قائلًا: "لا شك أن هذه الاتفاقية تغطي جوانب عدة تتمثل في رعاية برمجيات وتقنيات التعليم، وتبادل الخبرات والخبراء في مجال تقنية التعليم، وإقامة المؤتمرات والفعاليات التي تهتم بقطاع التقنية في التعليم، والجميل جدًّا في هذه الاتفاقية أنها تغطي ما يسمى بالإديومولز، أو ما يسمى السوق التعليمي؛ ليكون هناك منصة نستقطب فيها شركات تقنية التعليم، وتكون متاحة لكل الدول الأعضاء في المكتب بحيث يستفيد الجميع من هذه الشركات، تحت مظلة مكتب التربية وفي منصة واحدة.