شركة كلاسيرا للتعلم الذكي تُوَقع مذكرة تفاهم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج

بحضور المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، والمهندس محمد بن سهيل المدني الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا للتعلم الذكي، وقّع المكتبُ مذكرة تفاهم مع شركة كلاسيرا بمقر المكتب بالرياض اليوم الاثنين 13 فبراير 2023م.
وتغطي مذكرة التفاهم التعاونَ في مجال توظيف برمجيات وتطبيقات منظومة التعلم الإلكتروني في التعليم، وتشجيع توظيف التقنيات في التعليم من خلال إطلاق جائزة في مجال تقنيات التعليم، والتعاون في مجال الأطر والحلول التكنولوجية اللازمة وأدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات الخبرات التعليمية، ومجالات التطوير المهني للمعلمين في موضوعات التعلم الرقمي، وتقديم الدورات التدريبية في مجال توظيف التقنية في التعليم.
وقد علّق الدكتور سعود الصلاحي، مستشار مدير عام مكتب التربية العربي، على الاتفاقية قائلًا: "لا شك أن هذه الاتفاقية تغطي جوانب عدة تتمثل في رعاية برمجيات وتقنيات التعليم، وتبادل الخبرات والخبراء في مجال تقنية التعليم، وإقامة المؤتمرات والفعاليات التي تهتم بقطاع التقنية في التعليم، والجميل جدًّا في هذه الاتفاقية أنها تغطي ما يسمى بالإديومولز، أو ما يسمى السوق التعليمي؛ ليكون هناك منصة نستقطب فيها شركات تقنية التعليم، وتكون متاحة لكل الدول الأعضاء في المكتب بحيث يستفيد الجميع من هذه الشركات، تحت مظلة مكتب التربية وفي منصة واحدة.
من جانبه قال المهندس محمد المدني الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا للتعلم الذكي: إن هذه الاتفاقية تشمل دعم بعض المسابقات في الهاكثون والمسابقات التقنية؛ حيث ستتعاون كلاسيرا فيها مع المكتب، وتشمل التحول الرقمي بشكل عام في دول ووزارات التعليم في المنطقة، وإيصال تقنيات التعليم لآخر وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والتعليم بالترفيه؛ حيث ستتعاون فيها كلاسيرا مع مكتب التربية لجعلها متاحة لوزارات التربية في المنطقة، وأضاف: "نريد للطالب في دول المنطقة أن يتعامل مع أحدث ما توصلت إليه التقنية عالميًّا ولا يكتفي بالتعليم التقليدي".
يشار إلى أن مكتب التربية العربي لدول الخليج هو منظمة خليجية عربية تُعنى بالتربية والتعليم، وعدد الدول الأعضاء فيها سبع دول هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، ودولة قطر.