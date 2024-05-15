نجاح "استجابة 14" في احتواء "فرضية" لمكافحة تسرب 70 ألف برميل زيت في عرض البحر

وأكد "المطرفي" أن المركز استطاع خلال التمارين الماضية تحقيق أرقامٍ قياسية غير مسبوقة إقليمياً وعالمياً في سرعة الاستجابة واحتواء التسربات الزيتية بنسبة تتراوح بين 45 – 50 دقيقة، مبيناً أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تضافر جهود الجهات المشاركة في التمرين جهة من القطاعين الحكومي والخاص شاركت في تنفيذ هذه التمارين والفرضيات، موضحاً أن الخطة الوطنية تتضمن أدواراً محددة تقوم فيه الجهات بإجراءات تنفيذية، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية.