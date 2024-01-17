شاهد.. مجندات سعوديات يستعرضن مهاراتهن العسكرية في حفل تخرج 165 مجندة بالمديرية العامة للسجون

وبث حساب سناب "الداخلية" مقطع فيديو ⁩للمجندات وهن يقدمن عرضًا عسكريًا وينفذن عددًا من الفرضيات والمهارات العسكرية للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة.