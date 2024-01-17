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شاهد.. مجندات سعوديات يستعرضن مهاراتهن العسكرية في حفل تخرج 165 مجندة بالمديرية العامة للسجون
استعرضت مجندات سعوديات مهاراتهن العسكرية خلال حفل تخرج 165 مجندة، وذلك بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الـ(4) في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون.
وبث حساب سناب "الداخلية" مقطع فيديو للمجندات وهن يقدمن عرضًا عسكريًا وينفذن عددًا من الفرضيات والمهارات العسكرية للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة.
واستعرضت المجندات الفنون القتالية ومهارات الدفاع عن النفس والاشتباك المباشر مع الخصم والتعامل مع الموقف بسرعة وبكفاءة ومهارة عالية واقتدار، بما يعكس جاهزيتهن لخدمة الدين ثم المليك والوطن.