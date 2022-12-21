"نفوذ الغذائية" تبدأ اكتتاب أسهمها في "نمو"

ويعد هذا الطرح مرحلة جديدة من مراحل نمو أعمال الشركة، ونجاحًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي راكمتها الشركة في مدة وجيزة من عمرها؛ إذ يأتي على مشارف ختام السنة السابعة من عُمْر الشركة وبعد أن تمَكّنت من بناء علامات تجارية شهيرة يُشار إليها بالبنان وهي "عنبة"، و"مامولا "، و"البلح الذهبي "، و"Top100 و"لقمة وردية".