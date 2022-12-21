"نفوذ الغذائية" تبدأ اكتتاب أسهمها في "نمو"

بدأت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية، باكتتاب جزءٍ من أسمها في السوق الموازية "نمو"، وذلك منذ يوم الأحد الماضي 24 جمادى الأولى 1444، الموافق 18 ديسمبر 2022، وذلك بعد أن استوفت كافة المتطلبات النظامية للشركة واستكملت جاهزيتها التشغيلية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة مجلس هيئة السوق المالية في أكتوبر الماضي على طلب شركة نفوذ الغذائية تسجيل أسهمها، وطرح 288 ألف سهم، تمَثّل 12 بالمئة من أسهمها في "نمو".
ويعد هذا الطرح مرحلة جديدة من مراحل نمو أعمال الشركة، ونجاحًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي راكمتها الشركة في مدة وجيزة من عمرها؛ إذ يأتي على مشارف ختام السنة السابعة من عُمْر الشركة وبعد أن تمَكّنت من بناء علامات تجارية شهيرة يُشار إليها بالبنان وهي "عنبة"، و"مامولا "، و"البلح الذهبي "، و"Top100 و"لقمة وردية".
كما حققت نفوذ الغذائية نموًّا ماليًّا مطردًا طيلة السنوات الثلاث الماضية على مستوى المبيعات وصافي الأرباح، كما أنها حققت نموًّا في مبيعاتها الستة أشهر الأولى من هذا العام بلغت قيمته ١٣٦ مليون ريال مقارنة بـ ٨٠ مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي هذا الإطار تفتتح الشركة عامها الثامن بالانتقال إلى مستوى جديد من مستويات الأعمال تطرح فيه جزءًا من رأسمالها في السوق الموازي "نمو"، بـ 12% من قيمة رأس مال الشركة للاكتتاب تمثل 288 ألف سهم، بحسب ما أعلن عنه المستشار المالي لشركة نفوذ الغذائية.