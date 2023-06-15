﻿بالفيديو.. تعزية أمير الشمالية لأبناء وذوي شهيد الواجب عبدالعزيز الفريح

نقل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لأسرة وذوي شهيد الواجب الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح، أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء.
وقال الأمير "فيصل": "الشهيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح استشهد في ميدان العز والشرف وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه، وهذا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات وبطولات".
ووجّه أمير منطقة الحدود الشمالية بتسمية شارع باسم الشهيد ، وتكفله بحج أي فرد من أسرته.
وأكد أن المصاب، مصاب الجميع وأن العزاء لأسرة الشهيد وللوطن كافة، نظير ما قدمه من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه، خدمة لدينه ثم مليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية أمن المجتمع من خطر الجريمة .
من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم، لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين ولأمير منطقة الحدود الشمالية، على تعازيهم ومواساتهم.
وأكدوا أن أبناء هذه البلاد الطاهرة جميعاً سيبقون جنوداً لهذا الوطن للدفاع عنه وحماية مكتسباته وأمنه ضد كل من يحاول العبث به، داعين المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه .