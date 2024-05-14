بتسخير الإمكانيات والكوادر البشرية.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع جاهزيتها لموسم الحج

حشدت أمانة العاصمة المقدسة طاقاتها البشرية والآلية، لاستقبال موسم حج 1445هـ من خلال رفع درجة الجاهزية القصوى لضمان الخروج بأفضل أداء ممكن في الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، مع تسخير كافة الإمكانيات اللازمة والكوادر البشرية والآليات وأحدث التقنيات، وذلك استعداداً لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية.
وأوضحت الأمانة، أنها جهزت كادراً بشرياً يبلغ قوامه (000،22) فرد بين إداريين ومهندسين وفنيين وعمالة مدربة، مدعومين بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدين والكشافة، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين، مع تجهيز أسطول ضخم من الآليات والمعدات ذات التقنيات العالية والاستخدامات المتعددة، حيث يبلغ عدد منسوبي الأمانة (3048) فرداً، إضافة إلى (2600) فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح، فيما يبلغ عدد منسوبي مقاولي النظافة أكثر من (00،500) فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى (1175) من منسوبي مقاولي الإصحاح البيئي، و(300) فرد مساندين من الكشافة و(500) فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين و (367) مراقب إعاشة و (110) مندوبين من البلديات المرتبطة، في حين قامت الأمانة بتجهيز بلدياتها الفرعية والبالغ عددها ثلاث عشرة بلدية وثلاث بلديات تابعة، إضافة إلى (28) مركز خدمات بالمشاعر المقدسة والموزعة توزيعًا جغرافيًا، بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية.
وفي مجال النظافة تم تجهيز أحدث الآليات والمعدات، مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، حيث سيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، إلى جانب دعم المشاعر المقدسة بالعدد الكافي من المراقبين والمشرفين والمعدات اللازمة، كما تم تجهيز الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات البالغ عددها (1135) صندوقاً، وعدد (113) من المخازن الأرضية للنفايات للتخزين المؤقت النفايات بعد كبسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات، إضافة إلى (9) تريلات كبيرة ضاغطة و(4) محطات انتقالية، ونحو (87,000) حاوية بأحجام مختلفة.
وهيأت الأمانة عدداً من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم ومتعهدي الإعاشة والرقابة الميدانية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة، وتم تجهيز مختبر مركزي مجهز بأحدث التقنيات للكشف على عينات الغذاء، مع إيجاد (3) مختبرات متنقلة حديثة وتعمل بتقنيات عالية سيتم إيقافها في المناطق المزدحمة للقيام بتحليل عينات الأغذية والمياه وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع وإجراء التحاليل المخبرية لجميع عينات المواد الغذائية أولاً بأول ومصادرة المواد التالفة، وتم وضع خطة عمل ميدانية للرقابة على محال بيع المواد الغذائية ومنظومة الإعاشة، والمباسط الموسمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى عملية دعم البلديات الفرعية في مجالات النظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لضمان استمرارية العمل على أكمل وجه.
وتقوم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج، وتنظيم أعمال اللجان الدائمة المشاركة مع الجهات الحكومية مثل لجنه الكشف على مساكن الحجاج ولجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط ولجنة مكافحه الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه ولجنة إزالة التعديات والإحداثات بالمشاعر المقدسة وحرمها ولجنة إزالة التعديات بمكة، واللجان المشتركة مع الجهات الرقابية، وكذلك المشاركة في اللجان الموسمية، مثل لجنة إدارة الحشود في ساحات ومنشأه الجمرات، ولجنة التفويج، ولجنة تشغيل قطار المشاعر المقدسة، ولجنة متابعة النقل الترددي، ولجنة متابعة النقل العام بالمشاعر المقدسة، ولجنة جبل الرحمة، ولجنة تنسيق تطوير وتكامل الخدمات على طرق المشاة بالمشاعر المقدسة، وكذلك المشاركة في غرفه عمليات الأمن العام وغرفه عمليات الدفاع المدني وغرفه عمليات قوات الطوارئ، فيما تقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل ونظافة المجازر بالمشاعر المقدسة التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، ووفق أعلى الطاقات التشغيلية خلال الموسم ، وهي سبعة مجازر في منطقة المعيصم، تعمل بطاقات تشغيلية عالية وتستوعب في مجملها أكثر من (1،020،000) رأس خلال الموسم.
وتضمنت الخطة متابعة تشغيل المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مثل الطرق وشبكات الإنارة وصيانة شبكة الانفاق والجسور ودورات المياه العامة وغيرها من المرافق، حيث يوجد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أكثر من (66،000) شارع رئيسي وفرعي، تتجاوز أطوالها (8500) كلم معبدة، و(58) نفقاً يبلغ طولها الإجمالي 35كلم ، وكذلك الجسور البالغ عددها نحو (105) جسور بأطوال وتصاميم مختلفة، وشبكات تصريف السيول البالغ طولها (550) كيلو متراً تحت الأرض، وشبكات الإنارة التي تضم أكثر من (114,000) برج وعامود مختلفة الأطوال، إضافة إلى عدد من مجمعات دورات المياه والحدائق والمرافق العامة، وجميعها تحظى بمتابعة مستمرة من خلال المقاولين المكلفين بتشغيلها لضمان تقديم الخدمات على مستوى عالي خلال الموسم وأولاً بأول، كما تم تخصيص فرق فنية لمعالجة البلاغات الواردة عن طريق عمليات الأمانة بشكل سريع، إضافة إلى تخصيص وحدة للطوارئ وفرق للمساندة موجودة على مدار 24 ساعة، وهي مزودة بالأفراد والمعدات لمواجهة الحالات الطارئة كالحرائق والإنهيارات والأمطار وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من خلال ضباط الاتصال بالأمانة.