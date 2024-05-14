بتسخير الإمكانيات والكوادر البشرية.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع جاهزيتها لموسم الحج

وأوضحت الأمانة، أنها جهزت كادراً بشرياً يبلغ قوامه (000،22) فرد بين إداريين ومهندسين وفنيين وعمالة مدربة، مدعومين بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدين والكشافة، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين، مع تجهيز أسطول ضخم من الآليات والمعدات ذات التقنيات العالية والاستخدامات المتعددة، حيث يبلغ عدد منسوبي الأمانة (3048) فرداً، إضافة إلى (2600) فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح، فيما يبلغ عدد منسوبي مقاولي النظافة أكثر من (00،500) فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى (1175) من منسوبي مقاولي الإصحاح البيئي، و(300) فرد مساندين من الكشافة و(500) فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين و (367) مراقب إعاشة و (110) مندوبين من البلديات المرتبطة، في حين قامت الأمانة بتجهيز بلدياتها الفرعية والبالغ عددها ثلاث عشرة بلدية وثلاث بلديات تابعة، إضافة إلى (28) مركز خدمات بالمشاعر المقدسة والموزعة توزيعًا جغرافيًا، بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية.